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Микроавтобус прорвался в Россию со стороны Финляндии

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии.

В ходе конфликта пострадал сотрудник таможни, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в среду.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел после прохождения погранконтроля, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, таможенник не получил серьезных ранений. В настоящее время выясняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.

В таможенном управлении отметили, что международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия.

25 декабря сообщалось, что сотрудники таможни в Калининградской области задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти в Польшу партию янтаря. Мужчина пытался проехать на автомобиле Nissan Almera Tino через погранпереход Мамоново–Гжехотки.

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