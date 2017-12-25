Прямой эфир

Россиянин пытался вывезти в Польшу 27 кг янтаря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники таможни в Калининградской области задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти в Польшу партию янтаря. Мужчина пытался проехать на автомобиле Nissan Almera Tino через погранпереход Мамоново–Гжехотки.

Нарушитель сказал инспектору, что не имеет при себе товаров, которые запрещены к ввозу и подлежат декларированию. Об этом сообщает Калининград.Ru. Однако во время досмотра таможенники обнаружили под приборной панелью тайник. В нем находилось 27 кг янтаря различных фракций, расфасованного в полиэтиленовые пакеты. По результатам экспертизы изъятого груза будет принято процессуальное решение. 

Напомним, в ноябре Зеленоградском округе Калининградской области были задержаны две группы по нелегальной добыче янтаря. Операцию проводила полиция при поддержке бойцов спецназа Росгвардии. Нарушителей удалось остановить до того, как они извлекли ценный минерал из грунта. 

Полудрагоценный камень добывается на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% его мировых запасов, которые оцениваются в 116 тыс. т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Медведев распорядился утвердить стратегию развития янтарной отрасли

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017