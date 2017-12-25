Россиянин пытался вывезти в Польшу 27 кг янтаря

Сотрудники таможни в Калининградской области задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти в Польшу партию янтаря. Мужчина пытался проехать на автомобиле Nissan Almera Tino через погранпереход Мамоново–Гжехотки.

Нарушитель сказал инспектору, что не имеет при себе товаров, которые запрещены к ввозу и подлежат декларированию. Об этом сообщает Калининград.Ru. Однако во время досмотра таможенники обнаружили под приборной панелью тайник. В нем находилось 27 кг янтаря различных фракций, расфасованного в полиэтиленовые пакеты. По результатам экспертизы изъятого груза будет принято процессуальное решение.

Напомним, в ноябре Зеленоградском округе Калининградской области были задержаны две группы по нелегальной добыче янтаря. Операцию проводила полиция при поддержке бойцов спецназа Росгвардии. Нарушителей удалось остановить до того, как они извлекли ценный минерал из грунта.

Полудрагоценный камень добывается на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% его мировых запасов, которые оцениваются в 116 тыс. т.