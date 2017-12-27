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Китай закроет границу с Киргизией в Новый год

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Фото: ТАСС/Артём Коротаев
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Китай закроет пункты пропуска на границе с Киргизией на период с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизской Государственной пограничной службы.

«По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием Нового года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на киргизско-китайском участке государственной границы с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года включительно будут временно закрыты», — цитирует агентство своего собеседника.

Он отметил, что пропускные пункты возобновят работу 2 января.

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