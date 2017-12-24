В МВД Украины назвали сроки ввода биометрического контроля на границе с РФ

Комплексы биометрического контроля на украинско-российской границе начнут действовать со среды, 27 декабря. Об этом в воскресенье заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

«Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал советник министра на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал портал iz.ru, более 50% граждан Украины выступают против введения визового режима с Россией согласно социологическому опросу агентства «Рейтинг» (Rating Group Ukraine).