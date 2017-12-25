Штраф за нелегальную добычу янтаря в РФ увеличен в сто раз

Увеличен в сто раз штраф за незаконную добычу янтаря для физических лиц в России. Теперь он будет составлять не 3–5 тыс. рублей, а 200–500 тыс. рублей.

Информацию об этом распространило правительство Калининградской области.

«Установление более ощутимого взыскания должно привести к тому, что незаконная добыча станет экономически невыгодной», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что для юридических лиц сумма штрафа возросла от 10 до 60 млн рублей.

Калининградская область является самым крупным в мире регионом с разведанными запасами янтаря, 90% которого добывается именно здесь.

Калининградский янтарный комбинат является монополистом и в год добывает до 450 т. В то же время ежегодно конфискуется несколько десятков тонн окаменевшей доисторической смолы.

5 декабря портал iz.ru сообщил о том, что компания «Бионова Рус» запустит в Гвардейском районе Калининградской области производство фруктовой пастилы. Продукт будет изготавливаться на основе яблочного пюре из местного сырья, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что в месяц на предприятии будут выпускать до 140 т пастилы. При этом в течение пяти лет ассортимент продукции будет расширен до 30 позиций. Объем вложенных инвестиций составит порядка 200 млн рублей.