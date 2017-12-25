Лидеры РФ и Туркменистана обсудили взаимодействие в рамках СНГ

Телефонный разговор президентов России и Туркменистана Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова состоялся в понедельник, 25 декабря. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня.

Путин и Бердымухамедов обсудили взаимодействие двух стран в рамках Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба президента России. Телефонный разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

Лидеры двух государств также «обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом», отмечает пресс-служба Кремля.

Портал iz.ru сообщил, что президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, подписал указ о назначении Алексея Гордеева, занимавшего пост губернатора Воронежской области, новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).