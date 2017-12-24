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В Интерполе прокомментировали задержание экс-премьера Украины Яценюка

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Фото: TAСС/Zuma/Wiktor Dabkowski
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Задержание бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы для проверки документов было частью стандартной процедуры паспортного контроля.

Об этом заявил глава украинского офиса Интерпола Василий Неволя. По его словам, произошедшее в швейцарском аэропорту никак не связано «с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке».

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии», — отметил Неволя в эфире телеканала «112 Украина»

Как сообщал портал iz.ru, Яценюка на 10 минут задержали для проверки документов в аэропорту Женевы в субботу, 23 декабря. По словам пресс-секретаря возглавляемой Яценюком партии «Народный фронт» Ольги Лаппо, это якобы было сделано по запросу России из-за обвинений в участии в боевых действиях в Чечне.

МВД Украины ранее заявило, что заявка России на международный розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка отменена и препятствий для передвижения экс-премьера по миру нет. 

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