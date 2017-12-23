Яценюка на десять минут задержали в Швейцарии по запросу России

Бывшего премьер-министра Украины и главу партии «Народный фронт» Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо, это произошло якобы по запросу России из-за обвинений в участии в боевых действиях в Чечне.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — написала Лаппо.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях в отношении военнослужащих ВС РФ и внутренних войск МВД страны в ходе контртеррористической операции в Чечне в 1994–1995 годах.

Следствие установило, что против российских военнослужащих воевал и Яценюк. 27 марта 2017 года суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка по обвинению в бандитизме. 21 февраля он был объявлен в международный розыск. Яценюк обвинения отверг и заявил, что считает решение «попыткой дискредитации».

Яценюк возглавлял правительство Украины с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016 года.