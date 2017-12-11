Яценюк рассказал о полученной за время премьерства грыже

Экс-премьер Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, возглавлявший правительство Украины с февраля 2014 года по апрель 2016 года, рассказал о полученной за это время грыже позвоночника.

«Когда хватаешься за всё, потому что всё сыпется, потому что ваш президент сдал страну, а мне надо было ее держать. Тогда была задача взять ответственность, я ее взял», — сказал Яценюк, отвечая на вопрос адвокатов Януковича о том, как изменилась его жизнь за время премьерства, передает «РИА Новости».

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину. Яценюк 11 декабря 2017 года дал в суде Киева показания по уголовному делу против экс-главы государства, обвиняемого в госизмене.

По его словам, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов, исполнявший весной 2014 года обязанности президента, отдал приказ военным применять оружие в Крыму.