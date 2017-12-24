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Политолог назвал возможную цель задержания Яценюка

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Фото: РИА Новости
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка могли задержать в аэропорту Женевы по указке западных или американских спецслужб с целью запугивания, заявил политолог Иван Мезюхо.

«Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент», — предположил эксперт.

По его словам, эта ситуация — повод задуматься об отношении Запада к украинскому политику.

Мезюхо уверен, что бывший премьер Украины попытается извлечь из истории с задержанием максимальную пользу, в частности приплести к ней Россию.

«Но, думаю, должного позитивного эффекта попытки его команды не принесут, потому что у Яценюка серьезные электоральные проблемы, проблемы с рейтингом на родине», — сказал политолог в интервью RT.

Как сообщал портал iz.ru, 23 декабря правоохранители задержали экс-главу украинского кабмина и лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка.

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