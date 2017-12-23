МВД Украины напомнило позицию Интерпола по розыску Яценюка

МВД Украины напомнило, что заявка России на международный розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка отменена.

«Международная организация уголовной полиции — Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка», — говорится в официальном сообщении украинского ведомства в Facebook.

Поэтому препятствий для передвижения Яценюка по миру не существует, утверждает ведомство.

Яценюк объявлен Россией в международный розыск 21 февраля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях в отношении военнослужащих ВС РФ и внутренних войск МВД страны в ходе контртеррористической операции в Чечне в 1994–1995 годах. Следствие установило, что против российских военнослужащих воевал и Яценюк.

Как сообщал iz.ru, Арсения Яценюка 23 декабря задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы, но через 10 минут отпустили.