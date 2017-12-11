Прямой эфир

Шойгу заявил о возвращении российских военных из Сирии

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Они уже начали возвращаться», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Шойгу также отметил, что сроки вывода сил РФ из Сирийской Арабской Республики будут зависеть от обстановки.

11 декабря Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов. При этом глава государства отметил, что на постоянной основе будут созданы два пункта базирования Вооруженных сил РФ — в Тартусе и Хмеймиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод российских войск из Сирии является вопросом «не одного дня».  

О начале вывода войск из Сирии Путину доложил командующий группировкой Сергей Суровикин. Так, САР покинут 25 летательных аппаратов, в частности 23 самолета, два вертолета К-52, и воинский контингент в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя и отряда разминирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал посещение Путиным авиабазы в Сирии
Российские политики прокомментировали вывод войск из Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017