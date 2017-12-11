Шойгу заявил о возвращении российских военных из Сирии

Глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Они уже начали возвращаться», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Шойгу также отметил, что сроки вывода сил РФ из Сирийской Арабской Республики будут зависеть от обстановки.

11 декабря Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов. При этом глава государства отметил, что на постоянной основе будут созданы два пункта базирования Вооруженных сил РФ — в Тартусе и Хмеймиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод российских войск из Сирии является вопросом «не одного дня».

О начале вывода войск из Сирии Путину доложил командующий группировкой Сергей Суровикин. Так, САР покинут 25 летательных аппаратов, в частности 23 самолета, два вертолета К-52, и воинский контингент в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя и отряда разминирования.