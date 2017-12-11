Российские политики прокомментировали вывод войск из Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что решение о выводе военных сил из Сирии свидетельствует о завершении войны.

11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ начать вывод войск. Он подчеркнул, что военные блестяще выполнили свою задачу и возвращаются на родину с победой.

При этом Путин отметил, что если террористы снова поднимут голову, то «наша страна нанесет по ним такие удары, которых они еще и не видели».

«Решение Верховного главнокомандующего о выводе значительного числа российских войск из Сирии — это официальное признание, что война окончена», — рассказал Бондарев порталу iz.ru.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что визит президента подвел итог непростому периоду для Серии и борьбе с терроризмом.

«В рамках урегулирования ситуации в Сирии это исторический визит, он подводит итоги тому непростому для страны времени, когда на ее территории хозяйничали боевики из ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ. — Ред.). Сегодня ИГ практически разгромлено на территории Сирии», — цитирует «РИА Новости» Слуцкого.

Первые самолеты российских ВКС вернутся в Россию 11 декабря.