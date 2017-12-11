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Ковитиди отреагировала на решение Путина о выводе российских войск из Сирии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала порталу iz.ru вывод российских войск с территории Сирии. 

Ранее президент России Владимир Путин, прибывший на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По его словам, военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и решительность и возвращаются к своим близким с победой. Глава государства отметил, что если террористы вновь поднимут голову, то «наша страна нанесет по ним такие удары, которых они пока и не видели». 

«Россия — страна-миротворец, подтвердившая в Сирии свою миссию гаранта международной безопасности», — подчеркнула сенатор.

«Россия сохранит свое присутствие в регионе на военных базах в Хмеймиме и порту Тартус в случае, если кто-то неосмотрительно попытается дестабилизировать ситуацию и попытается использовать международный терроризм в качестве инструмента геополитического давления на национальные интересы независимых суверенных государств», — заключила Ковитиди. 

5 декабря Путин объявил о полном и окончательном разгроме сил ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) на восточном и западном берегах Евфрата в Сирии. 6 декабря Пентагон заявил, что не согласен с сообщениями российской стороны о завершении боевой операции в Сирии в связи с поражением боевиков.

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