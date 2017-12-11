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Песков прокомментировал посещение Путиным авиабазы в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал посещение Владимиром Путиным российской военной базы Хмеймим в Сирии.

«По случаю объявления о начале вывода контингента», — ответил Песков на вопрос журналистов, почему для посещения глава государства выбрал именно 11 декабря.

Напомним, 6 декабря Генштаб заявил о полном освобождении Сирии от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). 11 декабря Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии.

Позже российский лидер прибыл в Хмеймим, где его встретили президент Сирии Башар Асад, глава Миноброны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин. На авиабазе Путин отметил блестящую работу, проведенную российскими военными в борьбе с терроризмом.

Ранее Песков заявил, что вывод войск из Сирии является вопросом не одного дня.

 

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