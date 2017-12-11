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Военные РФ доложили Путину о разминировании колодца в Пальмире

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Российские военнослужащие в Сирии доложили президенту РФ Владимиру Путину о разминировании колодца в исторической части Пальмиры, сообщает «РИА Новости».

Путин встретился с военными в ходе посещения российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Среди них был сержанты, младшие офицеры, генералы, медики, саперы, военные полицейские и силы спецопераций.

Так, военнослужащий инженерных войск сержант Артем Рубанов доложил о разминировании начиненного взрывчаткой колодца, а майор Юсуп Маматов — о прорыве его подразделения из окружения боевиков. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу доложил, что около 57 тыс. человек была оказана медицинская помощь.

Глава государства, в свою очередь, пожелал военным успехов и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путин приказал приступить к выводу военного контингента РФ из Сирии. Он пригрозил, что Москва нанесет еще более мощный удар по террористам, если они вновь поднимут голову.

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