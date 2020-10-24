История в датах: 24 октября

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
24 октября 1857 года на месте военного укрепления Петровское основали город Петровск. В мае 1921-го он был переименован в Махачкалу — в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева. На фото: вид на Махачкалу, 2013 год
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
24 октября отмечают День ООН. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу устав Организации Объединенных Наций. На фото: сенегальский офицер перед началом Миссии ООН по стабилизации на Гаити (МООНСГ)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда
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Фото: Global Look Press
24 октября 1929 года в США произошел биржевой крах. Обвальное падение цен акций привело к началу Великой депрессии. На фото: американцы во время столкновений на Уолл-стрит в 1929 году
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