Прямой эфир

История в датах: 24 октября

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
24 октября 1857 года на месте военного укрепления Петровское основали город Петровск. В мае 1921-го он был переименован в Махачкалу — в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева. На фото: вид на Махачкалу, 2013 год
На весь экран
Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
24 октября отмечают День ООН. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу устав Организации Объединенных Наций. На фото: сенегальский офицер перед началом Миссии ООН по стабилизации на Гаити (МООНСГ) 
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда
На весь экран
Фото: Global Look Press
24 октября 1929 года в США произошел биржевой крах. Обвальное падение цен акций привело к началу Великой депрессии. На фото: американцы во время столкновений на Уолл-стрит в 1929 году
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020