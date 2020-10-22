История в датах: 22 октября

22 октября 1962 года в США объявили, что обнаружили на Кубе советские ракеты. В тот же день Джон Кеннеди заявил о морской блокаде острова, начался Карибский кризис. На фото: кубинские беженцы на Манхэттене смотрят трансляцию речи президента Кеннеди
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
22 октября 1990 года городу Горькому вернули его историческое название — Нижний Новгород. На фото: вид на Канавинский мост через Оку в 2015 году
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Фото: РИА Новости/Максим Дмитриев
22 октября 1870 года родился известный русский писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин. На фото: Иван Бунин в 1906 году
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Фото: commons.wikimedia.org
22 октября 1702 года русские войска взяли шведскую крепость Нотебург, по-русски называвшуюся Орешек. Крепость была занята шведами в XVII веке, в 1702 году, отбив ее, Петр I переименовал крепость в Шлиссельбург. На фото: репродукция картины А.Е. Коцебу «Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года»
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