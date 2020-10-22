История в датах: 22 октября

22 октября 1962 года в США объявили, что обнаружили на Кубе советские ракеты. В тот же день Джон Кеннеди заявил о морской блокаде острова, начался Карибский кризис. На фото: кубинские беженцы на Манхэттене смотрят трансляцию речи президента Кеннеди