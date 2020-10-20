История в датах: 20 октября

20 октября отмечается Международный день авиадиспетчера — именно в этот день в 1961 году в Нидерландах была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. На фото: авиадиспетчеры за работой в командно-диспетчерском пункте аэропорта Домодедово
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
20 октября 1880 года был основан Московский цирк на Цветном бульваре. Тогда он был известен как цирк Альберта Саламонского, а сегодня — как цирк Никулина. На фото: артисты выступают с цирковым номером со слонами в программе «Браво» на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2016 году
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
20 октября в Российской армии отмечается День военного связиста. В этот день в 1919 году в стране были образованы войска связи. На фото: радист-связист Новосибирского ракетного соединения на мобильном посту
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
20 октября 1982 года произошла трагедия в «Лужниках» — в массовой давке, возникшей по окончании матча между «Спартаком» и нидерландским клубом «Хаарлем», погибли 66 болельщиков столичного клуба. На фото: памятник футбольным болельщикам, погибшим 20 октября 1982 года, установленный в «Лужниках»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.