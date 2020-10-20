История в датах: 20 октября

20 октября 1880 года был основан Московский цирк на Цветном бульваре. Тогда он был известен как цирк Альберта Саламонского, а сегодня — как цирк Никулина. На фото: артисты выступают с цирковым номером со слонами в программе «Браво» на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2016 году