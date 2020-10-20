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История в датах: 20 октября

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
20 октября отмечается Международный день авиадиспетчера — именно в этот день в 1961 году в Нидерландах была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. На фото: авиадиспетчеры за работой в командно-диспетчерском пункте аэропорта Домодедово
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
20 октября 1880 года был основан Московский цирк на Цветном бульваре. Тогда он был известен как цирк Альберта Саламонского, а сегодня — как цирк Никулина. На фото: артисты выступают с цирковым номером со слонами в программе «Браво» на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2016 году
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
20 октября в Российской армии отмечается День военного связиста. В этот день в 1919 году в стране были образованы войска связи. На фото: радист-связист Новосибирского ракетного соединения на мобильном посту
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
20 октября 1982 года произошла трагедия в «Лужниках» — в массовой давке, возникшей по окончании матча между «Спартаком» и нидерландским клубом «Хаарлем», погибли 66 болельщиков столичного клуба. На фото: памятник футбольным болельщикам, погибшим 20 октября 1982 года, установленный в «Лужниках»
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