История в датах: 19 октября

19 октября 1862 года родился Огюст Люмьер. В 1895-м он вместе со своим братом Луи Жаном запатентовал первый аппарат для получения движущегося изображения. В декабре того же года Люмьерами был организован первый публичный платный киносеанс. На фото: Огюст Люмьер в 1895 году