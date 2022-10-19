История в датах: 19 октября

19 октября 1722 года был основан Нижний Тагил. Возникновение города связано с открытием и разработкой железорудных месторождений у горы Магнит (сейчас она называется гора Высокая), где впоследствии начал работу Выйский железоделательный завод. На фото: Нижний Тагил в 1990 году
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Фото: Global Look Press/National Media Museum
19 октября 1862 года родился Огюст Люмьер. В 1895-м он вместе со своим братом Луи Жаном запатентовал первый аппарат для получения движущегося изображения. В декабре того же года Люмьерами был организован первый публичный платный киносеанс. На фото: Огюст Люмьер в 1895 году
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
19 октября 1962 года родился боксер Эвандер Холифилд. 28 июля 1997 году с участием Холифилда и Майка Тайсона прошел один из самых скандальных боев в истории бокса. Матч-реванш завершился дисквалификацией Тайсона за укус соперника. На фото: Эвандер Холифилд на церемонии вручения российской национальной премии «Золотой ринг» в 2012 году
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Фото: РИА новости/Виталий Савельев
19 октября 1959 года в Германии открыли первый в мире танцевальный бар с диск-жокеем, который стал прообразом современных дискотек и клубов. На фото: дискотека в Москве в 1981 году
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