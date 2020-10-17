История в датах: 17 октября

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Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
17 октября 1740 года во время второй экспедиции Витуса Беринга был основан город Петропавловск-Камчатский. На фото: вид на город и Корякский вулкан в 2017 году
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Фото: Global Look Press/Science Museum
17 октября 1831 года английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию. На фото: ученый во время экспериментов с индукционным контуром в 1831 году
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Фото: ТАСС/Виктор Янков
17 октября 1961 года был открыт Кремлевский Дворец съездов (ныне — Государственный Кремлевский дворец). На фото: пленарное заседание XXII съезда КПСС в день открытия КДС
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Фото: Global Look Press/Paul Mayall
17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. В этот день в 1987 году более 100 тыс. человек собрались на площади Трокадеро в Париже, чтобы вспомнить жертв крайней нищеты, насилия и голода. На фото: женщина просит милостыню в Венеции в 2011 году
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