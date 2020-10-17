История в датах: 17 октября

17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. В этот день в 1987 году более 100 тыс. человек собрались на площади Трокадеро в Париже, чтобы вспомнить жертв крайней нищеты, насилия и голода. На фото: женщина просит милостыню в Венеции в 2011 году