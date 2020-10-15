История в датах: 15 октября

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
15 октября в мире отмечается День сельских женщин — он был учрежден для того, чтобы напомнить о ценности их труда. На фото: женщина сеет пшеницу в поле около своего дома в деревне Даниловичи Гродненской области
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Фото: Global Look Press
15 октября 1917 года была расстреляна Мата Хари — легендарная танцовщица, казненная во Франции по обвинению в шпионаже
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
15 октября отмечается Всемирный день белой трости, призванный привлечь внимание к проблемам незрячих людей. На фото: инструктор школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых обучает слабовидящую женщину работе с собакой-поводырем, 2015 год
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Фото: РИА Новости
15 октября 1990 года Михаилу Горбачеву, первому и единственному президенту СССР, была присуждена Нобелевская премия мира. На фото: Горбачев во время церемонии вручения в 1991 году
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Фото: ТАСС/Владимир Песляк
15 октября 1964 года была официально введена в действие крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов «Дружба» — свое начало она берет в расположенном в Татарстане Альметьевске. На фото: нефтепровод «Дружба» над рекой Лотарица
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