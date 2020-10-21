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История в датах: 21 октября

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Фото: commons.wikimedia.org
21 октября 1879 года американский изобретатель Томас Эдисон испытал электрическую лампочку накаливания. На фото: Эдисон в Вашингтоне в 1898 году
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Фото: ТАСС/Роман Денисов
21 октября 1997 года в России была учреждена литературная премия имени Александра Солженицына. На фото: Александр Солженицын и лауреат премии 1999 года Инна Лиснянская во время церемонии награждения
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Фото: commons.wikimedia.org
21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на атлантическом побережье Испании произошла Трафальгарская битва — крупное сражение британского флота с испано-французскими силами, которое закончилось победой Великобритании. На фото: репродукция картины Николаса Покока «Трафальгарская битва. Сражение близится к завершению, время около 17:00. Корабли сражаются друг с другом»
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Фото: Getty Images/Pictorial Parade
21 октября 1986 года США выслали из страны 80 советских дипломатов. По официальной версии, это было сделано для того, чтобы достичь паритета в количестве сотрудников в советских консульствах в Штатах и американских — в СССР. На фото: здание посольства СССР в Вашингтоне в 1963 году
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