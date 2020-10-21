История в датах: 21 октября

21 октября 1986 года США выслали из страны 80 советских дипломатов. По официальной версии, это было сделано для того, чтобы достичь паритета в количестве сотрудников в советских консульствах в Штатах и американских — в СССР. На фото: здание посольства СССР в Вашингтоне в 1963 году