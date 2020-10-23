История в датах: 23 октября

23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники зрителей в театральном центре на Дубровке, где в это время шел мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказались 912 человек, в том числе около 100 детей. Спустя три дня силовикам удалось ликвидировать всех находившихся в здании террористов. Спасти удалось чуть более 750 заложников, остальные погибли