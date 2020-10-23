История в датах: 23 октября

23 октября 1958 года Борис Пастернак удостоился Нобелевской премии в области литературы. Он стал вторым после Ивана Бунина российским писателем, получившим эту награду. На фото: Борис Пастернак в кругу близких читает телеграмму Шведского института о присуждении премии в своем доме в Переделкино 27 октября 1958 года
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники зрителей в театральном центре на Дубровке, где в это время шел мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказались 912 человек, в том числе около 100 детей. Спустя три дня силовикам удалось ликвидировать всех находившихся в здании террористов. Спасти удалось чуть более 750 заложников, остальные погибли
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Фото: Global Look Press
23 октября 1940 года родился Пеле. На счету футболиста 92 матча и 77 голов за сборную Бразилию. Кроме того, Пеле — единственный футболист в мире, трижды становившийся чемпионом мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). На фото: Пеле во время товарищеского матча Бразилии и Швеции в Мальме в 1960 году
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Carl Juste
23 октября 2012 года над Карибским морем сформировался тропический шторм «Сэнди». В общей сложности жертвами урагана стали свыше 180 человек, ущерб от стихии составил порядка $50 млрд. На фото: жители подтопленного города Леоган в западной части Гаити
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