Орешкин прогнозирует годовую инфляцию в октябре ниже 3%
Годовая инфляция в России в октябре составит менее 3%. С таким прогнозом выступил глава МЭР Максим Орешкин, передает «РИА Новости».
«…Еще в апреле я говорил, что у нас инфляция может составить ниже 3% по итогам 2017 года…», — отметил министр.
При этом, добавил Орешкин, происходит отклонение от 4-процентного таргета Банка России по инфляции. «Что не есть хорошо», — охарактеризовал ситуацию глава МЭР, пишет «Газета.ру».
В сентябре, передавал портал iz.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что удержание инфляции на уровне 4% будет бессрочным.