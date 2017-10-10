Орешкин прогнозирует годовую инфляцию в октябре ниже 3%

Годовая инфляция в России в октябре составит менее 3%. С таким прогнозом выступил глава МЭР Максим Орешкин, передает «РИА Новости».

«…Еще в апреле я говорил, что у нас инфляция может составить ниже 3% по итогам 2017 года…», — отметил министр.

При этом, добавил Орешкин, происходит отклонение от 4-процентного таргета Банка России по инфляции. «Что не есть хорошо», — охарактеризовал ситуацию глава МЭР, пишет «Газета.ру».

В сентябре, передавал портал iz.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что удержание инфляции на уровне 4% будет бессрочным.