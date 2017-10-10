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Вячеслава Фетисова вернут в большой спорт

В Госдуме хотят учредить должность спецпредставителя по вопросам развития спорта в международных парламентских и общественных организациях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Госдуме планируют учредить новую должность специального представителя по вопросам развития спорта в международных парламентских и общественных организациях. С такой инициативой выступил спикер парламента Вячеслав Володин, окончательное решение будет принято 10 октября на заседании совета ГД после обсуждения с фракциями. По словам спикера, для Госдумы это новый формат.

— Нам этот институт важен, чтобы те люди, которых знает весь мир, авторитет которых никто не станет оспаривать, представляли Россию в межпарламентских и общественных организациях, отстаивали интересы страны на международном уровне. Важно создавать условия для их самореализации и найти новые формы для этого, — сказал Вячеслав Володин.

Спецпредставителем станет известный хоккеист и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов («Единая Россия»), который сейчас занимает должность заместителя председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Вячеслав Володин подчеркнул, что в Госдуме седьмого созыва работают еще несколько известных депутатов, потенциал которых можно использовать в сфере международного сотрудничества - космонавт Валентина Терешкова, путешественник Артур Челенгаров, фигуристка Ирина Роднина, шахматист Анатолий Карпов и физик Жорес Алферов.

— Каждый может в своей сфере представлять Россию, если они сами этого хотят, — сказал спикер.

Он также добавил, что введение новой должности потребует не только обсуждения с фракциями и решения совета Думы, но и внесения определенных изменений в регламент.

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