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S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
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S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Группа компаний S7 и «Роскосмос» планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве по проекту плавучего космодрома «Морской старт».

Об этом «Известиям» сообщил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.

В первой фазе сотрудничества предусматривается возобновление производства ракет «Зенит», предназначенных для старта с плавучего космодрома.

— В первой фазе сотрудничества должно быть подписано соглашение между «Роскосмосом» и S7. Я надеюсь, что это произойдет 10 октября, — сообщил Солнцев.

В этом случае Россия будет производить двигатели РД-171 и комплектующие для ракет «Зенит», которые будут выпускаться на Украине, из-за внешнеполитических сложностей в отношениях Москвы и Киева собирать их вместе будут в США.

Впоследствии произойдет модернизация морской пусковой платформы Odyssey для пусков перспективной российской ракеты среднего класса «Союз-5».

Эксперты считают, что если, несмотря на все внешнеполитические сложности, наладить производство ракет «Зенит», то они «еще посоревнуются с Илоном Маском».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

S7 и «Роскосмос» подпишут соглашение по «Морскому старту»

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