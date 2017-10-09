S7 и «Роскосмос» подпишут соглашение по «Морскому старту»

Группа компаний S7, владеющая проектом «Морской старт», планирует подписать с госкорпорацией «Роскосмос» соглашение о сотрудничестве. Это позволит реанимировать программу космических запусков с морского космодрома с использованием носителей «Зенит», а также загрузить российские мощности по производству комплектующих для этих ракет. Российские комплектующие будут направлять в США, где и произойдет окончательная сборка. S7 заключила соглашение с украинским «Южмашем» на производство 12 ракет «Зенит».

Как рассказал «Известиям» гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, завершается подготовка необходимых документов о возобновлении сотрудничества между S7 и «Роскосмосом». Российская сторона возобновит производство двигателей РД-171 и других комплектующих для украинских ракет «Зенит», которые до 2013 года серийно выпускались днепропетровским заводом «Южмаш». При этом доля российских составляющих в украинской ракете будет достигать 85%.

— О первой фазе сотрудничества должно быть подписано соглашение между «Роскосмосом» и S7. Я надеюсь, что это произойдет 10 октября, — рассказал «Известиям» Владимир Солнцев.

По его словам, первая фаза заключается в возобновлении производства «Зенитов» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт». Следующая фаза начнется после модернизации пусковой платформы Odyssey. Тогда ее можно будет использовать для пусков перспективной российской ракеты среднего класса «Союз-5».

В связи с невозможностью напрямую поставлять ракетные двигатели и другие комплектующие на Украину российская продукция будет поставляться в США американской «внучке» S7 — фирме S7 Sea Launch Limited. В Лонг-Бич, где ранее собирали в «пакет» поставляемые с Украины ступени ракеты, будет развернута сборка самих ступеней из российских и украинских комплектующих. Крупных инвестиций организация такой сборки не требует.

Аналогичную схему предполагают использовать при необходимости запустить «Зенит» с космодрома Байконур. Украинские и российские комплектующие будут поставлять в Казахстан, где на площадках космодрома будет организована окончательная сборка ракет.

В «Роскосмосе» отметили, что госкорпорация поддерживает государственно-частное партнерство с S7.

— Конечно, будем продолжать сотрудничать с компанией S7 по возобновлению запусков с платформы «Морской старт». Для этого предполагается использовать в том числе новую ракету-носитель «Союз-5», — заявили «Известиям» в пресс-службе «Роскосмоса».

В пресс-службе группы S7 не ответили на запрос «Известий».

В апреле 2017 года компания S7 Sea Launch Limited заключила контракт с «Южмашем» на производство и поставку «Зенитов». Соглашение предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» (запуск «Зенитов» с Байконура). Две ракеты уже находятся в производстве.

Гендиректор «Южмаша» Сергей Войт подтвердил продолжение работ по проекту «Морской старт».

— Работа ведется, все остается в силе. Больше не могу ничего сказать, — заявил «Известиям» Сергей Войт.

По словам члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, производство «Зенитов» предъявляет высокие требования к производственной и трудовой дисциплине. Предприятия-изготовители не всегда могут обеспечить необходимый уровень надежности.

— Я вижу здесь производственный вызов. Необходимо наладить производство с учетом существующих отношений между Россией и Украиной, а также с США, на территории которых будет идти сборка ракет. Это сложный политико-экономический пазл. Но если его решить, то ракета будет жить и еще лет десять посоревнуется с Илоном Маском, — заявил «Известиям» Андрей Ионин.

В сентябре 2016 года группа компаний S7 подписала контракт с группой компаний Sea Launch (дочерняя структура РКК «Энергия»), предусматривающий покупку имущественного комплекса «Морской старт» — командного судна Sea Launch Commander, пусковой платформы Odissey и наземной инфраструктуры в Калифорнии. Помимо этого, российская корпорация подписала с РКК «Энергия» соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по возобновлению эксплуатации комплекса «Морской старт» и по созданию транспортной инфраструктуры в космосе.

Для управления космическими активами в составе группы компаний S7 были созданы ООО «С7 Космические транспортные системы» и S7 Sea Launch Limited. В их задачи входит эксплуатация плавучего космодрома, а также возобновление коммерческого использования ракетного комплекса «Зенит-М» (проект «Наземный старт») на космодроме Байконур. Новый собственник «Морского старта» планирует до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. Владельцы группы S7 — супруги Владислав и Наталья Филевы.