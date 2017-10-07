Киев и Кишинев не будут приглашены в ЕС в ближайшие 20 лет

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил в эфире молдавского телевидения, что Молдавия и Украина не получат приглашения на вступление в ЕС в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Бэсеску обвинил политиков, обещающих вступление странам в ЕС, в том, что они обманывают избирателей. При этом экс-президент Румынии предположил, что у Молдавии, в отличие от Украины, есть шанс стать членом сообщества после объединения с Румынией.

Портал iz.ru сообщил, что президент Молдавии Игорь Додон объявил, что Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), которую ранее возглавлял глава государства, начнет сбор подписей в пользу перехода к президентской форме правления.