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Киев и Кишинев не будут приглашены в ЕС в ближайшие 20 лет

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил в эфире молдавского телевидения, что Молдавия и Украина не получат приглашения на вступление в ЕС в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Бэсеску обвинил политиков, обещающих вступление странам в ЕС, в том, что они обманывают избирателей. При этом экс-президент Румынии предположил, что у Молдавии, в отличие от Украины, есть шанс стать членом сообщества после объединения с Румынией.

Портал iz.ru сообщил, что президент Молдавии Игорь Додон объявил, что Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), которую ранее возглавлял глава государства, начнет сбор подписей в пользу перехода к президентской форме правления.

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