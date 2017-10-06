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Додон объявил сбор подписей для перехода к президентской республике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Молдавии Игорь Додон объявил, что Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), которую ранее возглавлял глава государства, начнет сбор подписей в пользу перехода к президентской форме правления. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вместе с коллегами из ПСРМ приняли решение о начале с 16 октября этого года национальной кампании по сбору подписей в поддержку перехода к президентской республике», — сообщил молдавский лидер.

Игорь Додон напомнил, что Конституционный суд запретил проведение в стране консультативного референдума, на котором он планировал предложить инициативы сокращения числа депутатов, расширения полномочий президента и проведения досрочных парламентских выборов.

«Мы же, в свою очередь, проведем этот референдум в каждом населенном пункте страны, на каждой улице, в каждом дворе и каждом доме», — заявил глава государства.

В конце сентября в Молдавии прошли митинги в поддержку президента республики Игоря Додона и референдума о расширении его полномочий.

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