Замминистра финансов Молдавии задержана в рамках борьбы с коррупцией

Замминистра финансов Молдавии Марию Карауш и еще трех бизнесменов задержали после обысков в министерстве финансов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией Анжелу Старински.

«После сегодняшних обысков задержаны четыре человека. Это замминистра финансов и три бизнесмена», — сказала пресс-секретарь, не сообщив других подробностей.

Отмечается, что в момент задержания Карауш сказала, что не считает себя виновной. По ее словам, в результате обысков не было найдено никаких доказательств.

В 2017 году в Молдавии развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. Так, перед судом предстали мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, министр сельского хозяйства Эдуард Грама и замминистра экономики Валерий Трибой.

Кроме того, как ранее сообщал iz.ru, в Молдавии осудили мэра одного из городов на 7,5 года тюрьмы за кражу миллиарда.