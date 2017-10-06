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Замминистра финансов Молдавии задержана в рамках борьбы с коррупцией

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Замминистра финансов Молдавии Марию Карауш и еще трех бизнесменов задержали после обысков в министерстве финансов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря  Национального центра по борьбе с коррупцией Анжелу Старински.

«После сегодняшних обысков задержаны четыре человека. Это замминистра финансов и три бизнесмена», — сказала пресс-секретарь, не сообщив других подробностей.

Отмечается, что в момент задержания Карауш сказала, что не считает себя виновной. По ее словам, в результате обысков не было найдено никаких доказательств.

В 2017 году в Молдавии развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. Так, перед судом предстали мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, министр сельского хозяйства Эдуард Грама и замминистра экономики Валерий Трибой.

Кроме того, как ранее сообщал iz.ru, в Молдавии осудили мэра одного из городов на 7,5 года тюрьмы за кражу миллиарда.

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