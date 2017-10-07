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Число жертв ДТП с автобусом и поездом увеличилось до 17 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Число погибших при столкновении поезда с автобусом во Владимирской области возросло до 17 человек, в больнице скончался один из пострадавших детей. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Лобаков.

«Мальчик скончался в больнице. Его оперировали, но, к сожалению, очень тяжелое состояние было», — цитирует ТАСС Лобакова.

Авария произошла в пятницу в 03:39 мск в районе станции Покров Петушинского района Владимирской области.

Автобус с казахстанскими номерами, перевозивший граждан Узбекистана, заглох на железнодорожном переезде перед движущимся поездом, после чего произошло столкновение. По данным РЖД, поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, пытался затормозить, его тормозной путь составил 746 м.

В результате столкновения погибли 17 человек, среди которых один ребенок, еще трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, в их числе еще один ребенок.

Как стало известно, власти Узбекистана прислали самолет для вывоза пассажиров автобуса на родину. Однако вылет, запланированный на 6 октября, откладывается, так как процедура опознания погибших будет длиться всю ночь.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией.

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