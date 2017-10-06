Меркель соболезнует Путину в связи с ДТП под Владимиром

Германский канцлер Ангела Меркель выразила соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в ДТП под Владимиром. В телеграмме соболезнования канцлер ФРГ указала, что просит передать близким жертв свое искреннее сочувствие, «а пострадавшим — лучшие пожелания выздоровления».

«Я хотела бы выразить вам и гражданам вашей страны мои глубочайшие соболезнования и прошу вас передать близким жертв мое искреннее сочувствие, а пострадавшим — лучшие пожелания выздоровления», — приводит «РИА Новости» выдержку из телеграммы Меркель.

Поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгородстолкнулся с автобусом около станции Покров в Петушинском районе Владимирской области.

В МИД Узбекистана подтвердили гибель 19 человек, в том числе одного ребенка. Всего в автобусе находилось 55 человек.

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