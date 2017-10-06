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Трое пострадавших в ДТП под Владимиром в стабильно тяжелом состоянии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Трое пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде станции Покров прооперированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом агентству Интерфакс сообщил директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

«В такой ситуации нельзя ни в чем быть уверенным, надо просто четко мониторить и контролировать состояние госпитализированных», — сказал Кирюхин, добавив, что врачи постепенно выводят организмы пациентов из шокового состояния.

Также Кирюхин сообщил, что на помощь владимирским врачам прибыли их коллеги из Москвы, которые «подтвердили, что наши медики сработали правильно».

Напомним, в ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области поезд столкнулся с автобусом, в котором находились 57 пассажиров и водитель. В результате ДТП погибли 17 человек, тела четверых еще не опознаны.

В отношении выживших граждан Республики Узбекистан составлены протоколы за нарушение правил пребывания в России. Также задержан организатор поездки, гражданин республики Казахстан 1981 года рождения.

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