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Процедура опознания жертв ДТП под Владимиром продлится всю ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Опознание жертв ДТП на железнодорожном переезде станции Покров продлится всю ночь, тела четырех погибших всё еще не опознаны. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил начальник управления по связям со СМИ горадминистрации Александр Карпилович.

«Опознание будет продолжаться и ночью. Пока четыре тела опознать не удалось», — сказал Карпилович.

В процедуре опознания участвуют родственники погибших и председатель Владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба» Улугбек Болтабаев, который подтвердил информацию о четырех неопознанных телах. По его словам, опознание затрудняется отсутствием при погибших документов и людей, которые знали их в лицо.

«Нужно выйти на работодателей, у них же есть списки работников. Но пока не удалось выйти на них», — добавил Болтабаев.

Ранее появилась информация, что личность организатора поездки мигрантов в автобусе установлена, им оказался гражданин республики Казахстан 1981 года рождения. Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан. В отношении 17 человек, выживших в ДТП, составлены протоколы за нарушение правил пребывания в России.

Напомним, в ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области поезд столкнулся с автобусом, в котором находились 57 пассажиров и водитель. В результате ДТП погибли 17 человек. По данным МВД, причиной столкновения стала неисправность автобуса.

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