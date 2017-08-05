Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил, что одноименный стадион в Черкизове официально получил другое название.

«Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название — «РЖД Арена». Малая спортивная арена получила название «Сапсан Арена», — заявил президент клуба Илья Геркус.

⚠️Центральный стадион обрёл новое имя – «РЖД Арена»! В год 95-летия мы вспоминаем о неразрывной связи клуба и железнодорожников страны! pic.twitter.com/kSpmb7usil — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 августа 2017 г.

Ранее «Известия» писали, что стадион «Локомотив» переименуют накануне Дня железнодорожника. Источник в клубе подчеркивал, что зрители, которые придут на встречу с хабаровским СКА 5 августа, посетят уже не стадион «Локомотив», а «РЖД Арену».

Домашняя арена «железнодорожников» была заново построена в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотив» в Восточном административном округе Москвы в районе Черкизово.