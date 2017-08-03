Современный стадион «Локомотив» был открыт еще в 2002 году. С тех пор арена, расположенная на востоке Москвы, считается одной из лучших в стране. Здесь свои домашние игры проводит ФК «Локомотив». Периодически там проходят и матчи сборной России. В ближайшие дни одно из самых известных спортивных сооружений столицы сменит свое название. По информации «Известий», уже 5 августа, накануне Дня железнодорожника, стадион переименуют в «РЖД Арену».

Об этом «Известиям» рассказал собеседник в руководстве красно-зеленых.

— В грядущую субботу на домашний матч с хабаровским СКА в рамках четвертого тура чемпионата России болельщики придут уже не на стадион «Локомотив», а на «РЖД Арену», — сообщил источник. — История футбольного клуба и «Российских железных дорог» неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом — сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника — Дня железнодорожника.

Президент «Локомотива» Илья Геркус не стал уточнять дату переименования арены, но подтвердил, что сейчас этот вопрос решается.

— Действительно, некоторое время мы занимаемся неймингом стадиона, — сказал «Известиям» Илья Геркус. — И это не просто смена названия, а важный участок работы. Необходимо было подготовить ряд соответствующих документов, осуществить изменения в оформлении стадиона.

При этом Илья Геркус отметил важность сотрудничества «Локомотива» и «Российских железных дорог».

— «РЖД Арена» — не просто символ наших добрых взаимоотношений с главным спонсором, — добавил функционер. — Мы помним о том, что у истоков клуба стояли железнодорожники. Их силами построен стадион. Их вклад в победы «Локомотива» трудно переоценить. Новое название арены благотворно скажется на узнаваемости бренда «РЖД». Символично, что эти изменения происходят накануне Дня железнодорожника. Всегда рады видеть работников отрасли на стадионе, в том числе на матче с хабаровским СКА 5 августа.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отметил важность грядущего переименования арены.

— Это будет выгодно для «Локомотива», — заявил «Известиям» Анатолий Мещеряков. — Нейминг спортивных сооружений — мировая практика, и ее надо использовать и в контексте работы с основными рекламодателями. Думаю, переименование арены поможет нам с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей (ФФП). В рамках ФФП оцениваются рекламные и спонсорские контракты для рекламодателей, и мы сейчас активно работаем в этом направлении.

Напомним, в течение нынешнего лета на стадионе «Локомотив» ведутся косметические ремонтные работы. В период межсезонья в РФПЛ «железнодорожники» успели освежить фасад арены, сменить все кресла на трибунах стадиона и поставить четыре новых табло, а также немного реструктурировать прилегающую территорию. Вместимость арены была сокращена с 28 800 до 27 320 мест. Полностью все косметические работы планируют завершить к началу осени.

Отметим, что практика продажи названий своих домашних стадионов уже давно активно используется во всем мировом футболе. Так, большинство топовых европейских клубов имеют в названии арен упоминание различных спонсоров. Новые стадионы московских «Спартака» и ЦСКА также носят имена финансовых партнеров клубов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram