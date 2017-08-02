Подписание закона об ужесточении антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом показало силу его противников в американском истеблишменте, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в среду лидер США подписал принятый парламентом закон, однако при этом отметил, что документ содержит существенные изъяны и частично неконституционен.

«Трамп подписал и какие-то непонятные вещи сказал — что это парадоксальный и самый несовершенный закон. Как расценивать эту его риторику — ума не приложу. Я думаю, что президента США поставили на место и заставили сделать то, что нужно», — сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, слабость позиции Трампа в обозримой перспективе может обернуться для него потерей власти.

«Не думаю, что импичмент президента США далеко», — пояснил собеседник «Известий».

Комментируя эффект усиления санкций, Клинцевич признал, что, «конечно, они доставят какие-то трудности нам».