Отмена муниципального фильтра нецелесообразна, поскольку он позитивно зарекомендовал себя как дополнительный механизм для чистоты избирательного процесса, альтернативы ему в настоящее время не существует, сказал «Известиям» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что муниципальный фильтр на выборах глав регионов будет отменен — соответствующее решение принято после встречи с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в формате рабочей группы АП. До этого глава ЦИК Элла Памфилова выступила за отмену муниципального фильтра «в нынешнем виде» и перенос единого дня голосования.

«Это история не про эти выборы, на них будет работать старая система голосования. Изменить ее просто не успеют: сейчас идет оформление, регистрация кандидатов. Ничего совершенного вообще нет, с одной стороны, с другой, совершенству предела нет — поэтому да, что-то необходимо изменить, где-то упростить, где-то ужесточить. Но важно понять, что альтернативы муниципальному фильтру на сегодняшний день не видно», — пояснил Алексей Мартынов.

Он также предположил, что система претерпит изменения к следующему единому дню голосования в сентябре 2018 года.

«Отменять муниципальный фильтр нецелесообразно, потому что сама по себе система как дополнительный механизм для чистоты избирательного процесса вполне позитивно себя зарекомендовала, но требует совершенствования в связи с новыми запросами и реалиями», — заключил политолог.