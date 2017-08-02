Председатель КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что муниципальный фильтр на выборах глав регионов будет отменен. Такое решение, по словам Зюганова, было принято после встречи с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в формате рабочей группы АП по изменению избирательного законодательства.

«Фильтр будет отменен. Я от лица трех оппозиционных партий передал президенту наш протест против муниципального фильтра. Президент согласился с нашей позицией, создана рабочая группа с представителями президента. И поэтому я уверен, что фильтр будет отменен», — сказал лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов участвует в пятой смене форума «Территория смыслов». Ранее он принял участие в панельной дискуссии с представителями парламентских партий, которую модерировал начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Сейчас кандидаты на должности глав регионов должны собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. В разных регионах кандидаты должны заручиться поддержкой от 5 до 10% народных избранников.