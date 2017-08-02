Орешкин видит возможности для снижения ключевой ставки до конца года
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин видит возможности для снижения ключевой ставки Центробанка до конца текущего года.
По его словам, когда «инфляция будет закрепляться ниже 4%, возможности для дальнейшего снижения ставки будут присутствовать».
Глава Минэкономразвития напомнил, что ЦБ ранее поставил цель достигнуть инфляции в 4%.
«Мы видим, что в этом году эта цель будет достигнута», — цитирует министра «РИА Новости».
Орешкин добавил, что сейчас инфляция приближается к этой отметке «после некоторого всплеска, связанного с холодной погодой и нестандартным поведением цен на овощи».
Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. С начала года ЦБ снижал ключевую ставку трижды. В предыдущий раз — в июне — снижение составило 0,25 процентного пункта.