Министр экономического развития РФ Максим Орешкин видит возможности для снижения ключевой ставки Центробанка до конца текущего года.

По его словам, когда «инфляция будет закрепляться ниже 4%, возможности для дальнейшего снижения ставки будут присутствовать».

Глава Минэкономразвития напомнил, что ЦБ ранее поставил цель достигнуть инфляции в 4%.

«Мы видим, что в этом году эта цель будет достигнута», — цитирует министра «РИА Новости».

Орешкин добавил, что сейчас инфляция приближается к этой отметке «после некоторого всплеска, связанного с холодной погодой и нестандартным поведением цен на овощи».

Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. С начала года ЦБ снижал ключевую ставку трижды. В предыдущий раз — в июне — снижение составило 0,25 процентного пункта.