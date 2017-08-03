Несколько лет назад Александр Пуцко, будучи еще футболистом столичного «Спартака», считался одним из тех молодых защитников, который в ближайшей перспективе смог бы закрыть проблемную зону красно-белых. Игрок был очень близок к основе москвичей и даже переодически появлялся на поле в официальных матчах, но так и не смог закрепиться в команде. В начале 2017 года Александр перебрался в «Уфу», а в июле того же года на правах аренды отправился в стан дебютантов российской премьер-лиги (РФПЛ) - хабаровский СКА. После трех стартовых туров чемпионата дела у новой команды 24-летнего футболиста складываются не лучшим образом. Дальневосточные армейцы не набрали ни одного очка и замыкают турнирную таблицу первенства.

После поражения в последнем туре от московского ЦСКА (0:2) Александр Пуцко дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о неудаче в матче с красно-синими, поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Локомотивом», а также объяснил, почему решил перейти в хабаровский клуб.

— Как оцените итоги армейского дерби с ЦСКА?

— Против армейцев играть всегда тяжело. В прошедшем же матче мы сами очень много ошибались в простых ситуациях и буквально "привезли" голы в свои ворота. В таких играх нельзя допускать подобных оплошностей.

— У ЦСКА сейчас очень плотный календарь, но ваша команда выглядела не намного свежее армейцев…

— ЦСКА был неплох, но, наверное, это все-таки мы слабо сыграли. Пропустили быстрый гол на третей минуте и отыграться было уже очень сложно.

— Многие говорят, что СКА не дотягивает до уровня премьер-лиги…

— Нашей команде пока еще очень тяжело. Нужно еще будет привыкнуть к уровню премьер-лиги. Думаю, если мы серьезно поработаем над своими ошибками, будем их допускать реже, все будет хорошо, и результаты улучшаться.

— Ваши соперники жалуются на многочасовые перелеты в Хабаровск. Но вам тоже приходится совершать такие путешествия чуть ли не через тур - не тяжело?

— Я пока что только один раз летал с командой на выезд. В целом, перелет дался нормально. Думаю, этот фактор, конечно, влияет на физическое состояние футболистов. Но ничего страшного в этом нет - мы профессионалы, и это часть нашей работы.

— Игрок «Зенита» Эрнани, улетая из Хабаровска, взял с собой в самолет подушку. Чем запасаются игроки СКА перед длительными перелетами?

— Подушки с одеялами мы с собой, конечно, не берем. Некоторые из ребят захватывают небольшие подушечки для шеи и все. Но в целом, повторюсь, ничего страшного в этих перелетах нет. Ко всему можно привыкнуть.

— Следующий тур у вас снова в Москве...

— Обратно в Хабаровск после игры с ЦСКА мы уже не полетим. К предстоящему матчу с «Локомотивом» будем готовиться в Москве.

— Вы второй тур подряд будете играть против одного из лидеров чемпионата. С «Локомотивом» удастся выступить лучше, чем с ЦСКА?

— «Железнодорожники» довольно неплохо начали сезон, показывают отличные результаты. Понятно, что играть с ними будет непросто - нас ждет еще один сложнейший матч. Мы должны разобрать неудачу с ЦСКА и сделать правильные выводы.

— «Локомотив» из-за травмы потерял свою главную ударную силу - бразильского нападающего Ари. Это облегчит задачу СКА?

— Думаю, что отсутсвие Ари может нам помочь. Но и без него у команды Юрия Семина хватает квалифицированых игроков. В любом случае, нас ждет очень непростая встреча, и я бы не стал заострять внимание на одном футболисте .

— Когда переходили в хабаровский клуб, вас не пугали бытовые трудности?

— Для меня главная цель - постоянная игровая практика, а остальное можно потерпеть. Надеюсь, здесь у меня получится добиваться прогресса, ну и, конечно, приносить победы и пользу своей нынешней команде.

— Какие цели стоят перед СКА в этом сезоне?

— Понятно, что в дебютный сезон в РФПЛ от нас ждут того, чтобы мы не вылетели обратно в ФНЛ. Хотелось бы сохранить прописку в элите напрямую, а не в стыковых матчах. Приложим все усилия, чтобы решить эту задачу.

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