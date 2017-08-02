ЦСКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов одержал победу над афинским АЕКом со счетом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира.

Армейцы на протяжении всей встречи владели преимуществом, однако первый гол болельщики увидели лишь за 16 минут до финального свистка — отличился вышедший на замену Бибрас Натхо.

Первый матч, прошедший в Афинах, также завершился победой ЦСКА (0:2). Таким образом московские армейцы вышли в раунд плей-офф и поборются за место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 4 августа.