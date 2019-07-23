История в датах: 23 июля

23 июля в мире отмечают День китов и дельфинов — он был учрежден в 1986 году одновременно с введением полного запрета на китовый промысел
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
23 июля 1985 года в России на боевое дежурство были поставлены первые межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь»
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
23 июля 1994 года налоговая служба распространила заявление о неуплате налогов компанией «МММ» — так начался крах самой известной финансовой пирамиды в истории страны
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Фото: commons.wikimedia.org
23 июля 1941 года был подписан контракт на производство автомобилей Willys MB, знаменитых «Виллисов», которые активно использовались в годы Второй мировой войны, — с тех пор этот день считается днем рождения джипа
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Фото: Getty Images/Bert Hardy
23 июля 1952 года в Египте произошла так называемая Июльская революция — военный переворот, в результате которого в стране была свергнута монархия и учреждена республика. В Египте в этот день отмечают День революции. На фото: восторженные люди окружают предводителя переворота генерала Мухаммада Нагуиба, 1952 год
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Фото: commons.wikimedia.org
23 июля 1903 года — спустя месяц после образования корпорации Ford Motor Company она выпустила в продажу свой первый автомобиль — «модель А»
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Фото: nasa.org
23 июля 2015 года с помощью телескопа «Кеплер» обнаружена первая экзопланета земного типа, которая находится в обитаемой зоне звезды Kepler-452 b, очень похожей на Солнце
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