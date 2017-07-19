Олимпиада-80 в Москве
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр на стадионе «Лужники» в Москве
Упражнения на коне выполняет чемпион Олимпиады-80 Николай Андрианов, СССР
Будущий олимпийский чемпион из Болгарии Исмаил Абилов (слева) и бронзовый призер Олимпиады-80 Иштван Ковач (Венгрия) во время схватки
Легкая атлетика. Финальный забег на 800 м на Центральном стадионе имени В.И. Ленина, сегодня известном как «Лужники»
Олимпийские чемпионы Владимир Парфенович и Сергей Чухрай (СССР) во время заплыва на байдарках-двойках на 1 тыс. м. Для соревнований был специально построен Гребной канал в Крылатском
Лучники во время соревнований на олимпийском стрельбище в Крылатском
Команда ГДР, занявшая второе место в командной гонке преследования, на олимпийском велотреке в Москве
Большая спортивная арена стадиона имени В.И. Ленина, сегодня известного как «Лужники». Серебряный призер Олимпиады Хоакин Перес Эрас из Мексики и его конь по кличке Алимони во время соревнований по конкуру
Советские бегуны Владимир Муравьев, Николай Сидоров, Александр Аксинин и Андрей Прокофьев после победы в эстафете
Гимнастика. Спортсмен из ГДР Роланд Брюкнер после выступления в финале отдельных видов многоборья