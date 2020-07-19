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История в датах: 19 июля

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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»

19 июля 1980 года в Москве открылись XXII Олимпийские игры. Впервые в истории турнир проводился на территории России и СССР. Церемония открытия длилась три часа, и в ней участвовали свыше 16 тыс. человек

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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»

19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский. Первое стихотворение поэта «Ночь» было опубликовано в 1912 году в сборнике «Пощечина общественному вкусу». В дальнейшем Маяковский не раз сотрудничал с крупными изданиями, в том числе с газетой «Известия», в которой проработал 4 года. На фото: поэт в 1924 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

19 июля 1485 года на Москве-реке была заложена Тайницкая башня — старейшая из 20 башен Московского Кремля. С тех пор ее не раз разрушали и перестраивали

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Фото: Global Look Press

19 июля 1947 года родился Брайан Мэй — британский рок-музыкант, гитарист и автор многих песен группы Queen

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Фото: Global Look Press

19 июля 1909 года французский летчик Юбер Латам принял вызов газеты Daily Mail, предложившей тысячу фунтов первому пилоту, который сможет пролететь на аэроплане через Ла-Манш. Спустя 13 км на аппарате Юбера сломался двигатель, и он упал в море. Через 6 дней другой француз, Луи Блерио, пересек пролив и получил награду

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Фото: commons.wikimedia.org

19 июля 1900 года в Париже открылся метрополитен. Первые линии прокладывались строго под проезжей частью, так как при отклонении от оси улиц можно было попасть в подвалы или погреба жилых домов. На фото: строительство французского метрополитена в 1899 году

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