История в датах: 19 июля

19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский. Первое стихотворение поэта «Ночь» было опубликовано в 1912 году в сборнике «Пощечина общественному вкусу». В дальнейшем Маяковский не раз сотрудничал с крупными изданиями, в том числе с газетой «Известия», в которой проработал 4 года. На фото: поэт в 1924 году