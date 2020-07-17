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История в датах: 17 июля

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Фото: Global Look Press/Scherl

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, которая продлилась до февраля 1943-го. Это один из самых крупных эпизодов Великой Отечественной войны, победа советских войск позволила коренным образом изменить ход войны. На фото: советские солдаты во время уличных боев на окраине Сталинграда

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Фото: commons.wikimedia.org

17 июля 1975 года произошло знаменитое «рукопожатие в космосе» — советский корабль «Союз-19» и американский «Аполлон» совершили стыковку в космосе, после чего космонавт Алексей Леонов пожал руку астронавту Томасу Стаффорду. Это стало символом сближения двух сверхдержав в годы холодной войны. На фото: корабли «Аполлон» (слева) и «Союз-19» (справа). Реконструкция

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Фото: РИА Новости/Самарий Гурарий

17 июля 1944 года в Москве состоялся «марш побежденных» — по городу провели около 60 тыс. немецких военнопленных, за которыми следовали поливальные машины, символически «отмывавшие» улицы. Шествие закончилось около семи вечера, после чего пленных отправили в места заключения. На фото: колонна пленных немецко-фашистских солдат проходит по Крымскому мосту к Курскому вокзалу

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Фото: commons.wikimedia.org

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети — великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей. На фото: комната в подвале Ипатьевского дома, в которой совершили расстрел

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Фото: ТАСС/Андрей Лузик

17 июля каждый год отмечают свой профессиональный праздник летчики российского Военно-морского флота — День авиации ВМФ России. На фото: истребитель Су-33 взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море

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Фото: Getty Images/Bettmann

17 июля 1955 года в Калифорнии, США, открылся первый в мире тематический парк развлечений Уолта Диснея «Диснейленд». В первый год работы его посетили более 1 млн человек. Это единственный парк, спроектированный лично Диснеем. На фото: католические монахини во время катания на аттракционе в 1962 году

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