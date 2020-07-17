История в датах: 17 июля

17 июля 1955 года в Калифорнии, США, открылся первый в мире тематический парк развлечений Уолта Диснея «Диснейленд». В первый год работы его посетили более 1 млн человек. Это единственный парк, спроектированный лично Диснеем. На фото: католические монахини во время катания на аттракционе в 1962 году