История в датах: 18 июля
18 июля 1898 года Пьер и Мария Кюри представили в Парижской академии наук доклад об открытии нового химического элемента — полония, второго после урана, обладающего радиоактивностью
18 июля 1927 года в СССР было учреждено Положение о государственном пожарном надзоре — этим документом впервые были узаконены функции государственного пожарного надзора и положено начало развитию противопожарной службы
18 июля 1968 года была образована компания Intel, занимающаяся производством устройств и компьютерных компонентов. На тот момент бизнес-план компании занимал всего лишь одну страницу, но благодаря ему создателям удалось привлечь стартовый кредит в $2,5 млн