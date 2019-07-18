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История в датах: 18 июля

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Фото: commons.wikimedia.org

18 июля 1898 года Пьер и Мария Кюри представили в Парижской академии наук доклад об открытии нового химического элемента — полония, второго после урана, обладающего радиоактивностью

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Фото: Global Look Press/Aftonbladet/Elgstrand Bjorn
18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела – южноафриканский государственный и политический деятель, самый известный активист в борьбе за права человека в период апартеида
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

18 июля 1927 года в СССР было учреждено Положение о государственном пожарном надзоре — этим документом впервые были узаконены функции государственного пожарного надзора и положено начало развитию противопожарной службы
 

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Фото: Global Look Press

18 июля 1968 года была образована компания Intel, занимающаяся производством устройств и компьютерных компонентов. На тот момент бизнес-план компании занимал всего лишь одну страницу, но благодаря ему создателям удалось привлечь стартовый кредит в $2,5 млн

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