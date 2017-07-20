Отделение банка ВТБ на Дальнем Востоке в четверг сообщило о начале выплат вкладчикам банка «Югра», передает «Интерфакс».

По данным агентства, в четверг у отделения банка во Владивостоке собралось порядка 20 человек, после чего представители ВТБ сообщили о начале выдачи денег.

Представители четырех остальных банков-агентов – Сбербанка, Россельхозбанка, банков «Уралсиб» и «Открытие» — сообщили, что организации не участвуют в выплатах.

Ранее 10 июля Центробанк принял решение о введении временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов в банк «Югра», который входит в рейтинг 50 крупнейших кредитных организаций в России. Такие нововведения объяснили неустойчивым финансовым положением банка «Югра» и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.