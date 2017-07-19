Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет выплачивать страховые компенсации вкладчикам банка «Югра» в соответствии с утвержденным графиком.

«АСВ будет осуществлять выплаты в соответствии с запланированным графиком», — заявили в пресс-службе АСВ.

Напомним, ранее в среду Генпрокуратура РФ опротестовала два приказа Банка России по деятельности ПАО «Югра» — о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов и о передаче функций временной администрации кредитной организации Агентству по страхованию вкладов.